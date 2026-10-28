Отпуск 40 дней и возможность получить жильё: полиция Великих Лук набирает сотрудников

14:04, 28 октября 2026, ПАИ

ОМВД России по городу Великие Луки набирает сотрудников на должности младшего, среднего и старшего начальствующего состава, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Кандидаты должны быть гражданами России, иметь образование не ниже среднего, подходить по состоянию здоровья и не иметь судимости. Возрастные ограничения – до 50 лет для младшего начальствующего состава и до 55 лет для среднего и старшего.

Сотрудникам органов внутренних дел предоставляют ряд социальных гарантий. При выслуге 20 лет возникает право на пенсионное обеспечение. В стаж для назначения пенсии включают службу в Вооружённых силах России и учёбу на дневном отделении учебного заведения.

Также предусмотрены ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 40 календарных дней и дополнительные отпуска, путёвки в санатории и дома отдыха системы МВД, возможность получить бесплатное юридическое образование заочно и служебное жильё. Сотрудников зачисляют на специальный воинский учёт.

По вопросам трудоустройства можно обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по адресу: улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322. Телефон отдела кадров: 8 (81153) 3-02-41.