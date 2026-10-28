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Экономика

Сбер: Псковичи почти в пять раз чаще рефинансируют потребкредиты

По итогам трёх кварталов 2026 года объём рефинансирования потребительских кредитов в Сбере вырос в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Жители Северо-Запада перекредитовываются под более привлекательную процентную ставку как внутри банка, так и погашают долги перед другими кредитными организациями. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Сбера.

Фото: пресс-служба Сбера

Всего в Северо-Западном федеральном округе с начала года Сбер выдал такие кредиты на 53,8 млрд рублей. На Санкт-Петербург приходится 40 % этого объёма и 35 % от общего количества заключённых договоров. Псковичи с начала года взяли в Сбере на рефинансирование потребкредитов порядка 1,8 млрд рублей, что в пять раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Жители Северо-Запада не боятся пересматривать свои кредитные портфели и активно пользуются возможностью снизить долговую нагрузку. Такая тенденция – отражение грамотного финансового поведения людей. Мы видим, что клиенты доверяют нам не только новые займы, но и помощь в разных жизненных обстоятельствах. Сбер предлагает для этого эффективные решения. Это и «Кредитный потенциал» для оценки своих возможностей, и рефинансирование для оптимизации текущих долгов, и, если потребуется, реструктуризация в кризисных ситуациях», – отметил председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Процедура рефинансирования в Сбербанке простая и понятная. Банк одобряет заём, вносит средства на счёт клиента, чтобы он мог погасить предыдущие кредиты.

Заявку можно подать на сайте банка или в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Срок рассмотрения заявки – от нескольких минут.

Больше информации о рефинансировании – в Сбере на сайте банка.

Оценить кредитную нагрузку и шансы на новый кредит, а также определить сумму, которую с высокой вероятностью одобрит банк, каждый клиент может с помощью бесплатного сервиса «Кредитный потенциал». Сервис детально проанализирует всю имеющуюся у банка информацию о доходах и кредитных обязательствах клиента, включая лимиты по кредитным картам и договорам поручительства, и после расчёта кредитного потенциала сформирует клиенту персональные предложения по всем доступным ему кредитным продуктам.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

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