Власти объяснил порядок присвоения улицам Великих Лук имён героев

14:54, 31 октября 2026, ПАИ

Порядок присвоения наименований и переименования улиц Великих Лук объяснил глава администрации города Андрей Беляев, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Порядок действий регулирует специальное положение об установке памятников и мемориальных досок. Инициаторами могут выступать органы власти, учреждения, общественные организации или инициативные группы граждан численностью не менее 10 человек.

По словам чиновника, все подобные предложения, вносимые в администрацию города, рассматривает комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в границах территории муниципалитета.

«В случае принятия положительного решения проводятся публичные слушания. После них комиссия готовит проект решения Великолукской городской Думы о согласовании присвоения наименования или переименования улицы либо отказывает, о чём инициатору направляется соответствующее письмо», – пояснил Андрей Беляев.