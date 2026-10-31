Реверсивное движение введут на трассе М-9 в Псковской области почти на месяц

20:18, 31 октября 2026, ПАИ

Реверсивное движение введут на участке трассы М-9 «Балтия» в Псковской области с 2 по 30 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Северо-Запад».

В этот период реверсивное движение со светофорным регулированием будет действовать на участке с 466-го по 476-й километр дороги М-9 «Балтия» (Москва – Волоколамск – граница с Латвийской Республикой). Максимально допустимая скорость движения составит не более 40 километров в час.

Мера вводится для устранения деформаций и повреждений асфальтобетонного дорожного покрытия. Работы будут проводиться в дневное время, с 08:00 до 18:00 (мск).

Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования и строго соблюдать требования временных дорожных знаков.

Мера вводится для устранения деформаций и повреждений асфальтобетонного дорожного покрытия.