Реверсивное движение введут на трассе М-9 в Псковской области почти на месяц
Реверсивное движение введут на участке трассы М-9 «Балтия» в Псковской области с 2 по 30 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Северо-Запад».
В этот период реверсивное движение со светофорным регулированием будет действовать на участке с 466-го по 476-й километр дороги М-9 «Балтия» (Москва – Волоколамск – граница с Латвийской Республикой). Максимально допустимая скорость движения составит не более 40 километров в час.
Мера вводится для устранения деформаций и повреждений асфальтобетонного дорожного покрытия. Работы будут проводиться в дневное время, с 08:00 до 18:00 (мск).
Мера вводится для устранения деформаций и повреждений асфальтобетонного дорожного покрытия.
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