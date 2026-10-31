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Общество

В Тульской области снесли не тот дом: чиновник объяснил, почему так вышло

В посёлке Товарковский Богородицкого района Тульской области снесли не тот дом. Глава администрации района Вадим Игонин объяснил, почему так вышло, сообщает телеканал «Первый Тульский».

По словам чиновника, рабочие должны были снести здание № 22 на улице Пролетарской, а снесли дом № 17. Здания расположены рядом, а табличек с адресами на них нет. В день сноса в посёлке пропадал интернет, и рабочие не смогли свериться с навигатором. Из-за этого и перепутали.

Случилось это 22 июня. Дом площадью 853 квадратных метра принадлежал местному жителю. Он подал в суд на подрядчика и требует 12,7 миллиона рублей компенсации. Предварительное заседание назначили на 9 ноября.

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