Роспотребнадзор объяснил, нужно ли менять зубную щётку после болезни

13:05, 01 ноября 2026, ПАИ

Специально менять зубную щётку после ОРВИ или гриппа не требуется, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Как пояснили в ведомстве, после выздоровления выбрасывать щётку необязательно: её использование не считается причиной повторного заражения. Для дополнительной профилактики её можно на всякий случай обдать кипятком.

Зубную щётку рекомендуется менять примерно каждые три-четыре месяца. Сделать это стоит раньше, если щетинки заметно износились или деформировались, а также если щётка загрязнилась и её не удаётся нормально очистить. Кроме того, щётка, как и другие предметы гигиены, должна быть индивидуальной — делиться ею с кем-либо не стоит.

После чистки зубов щётку нужно тщательно промывать проточной водой. Хранить её следует вертикально и открытой, чтобы она могла полностью высохнуть. Постоянно держать влажную щётку в закрытом футляре не рекомендуется.

В Роспотребнадзоре подчеркнули: после каждой простуды менять зубную щётку не нужно. Гораздо важнее регулярно заменять её по мере износа и соблюдать обычные правила гигиены.