Игорь Иванов поздравил псковичей с Днём народного единства

12:47, 04 ноября 2026, ПАИ

С Днём народного единства поздравил жителей региона председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов, сообщили ПАИ в пресс-службе облсовпрофа.

«Этот праздник напоминает о важнейших страницах нашей истории, о силе народной сплочённости, о взаимной поддержке и ответственности за судьбу своей страны. Во все времена именно единство, солидарность и готовность сообща преодолевать трудности помогали России сохранять свою независимость, отстаивать национальные интересы и уверенно двигаться вперёд», – сказал лидер профобъединения.

Он добавил, что для профсоюзного движения идеи единства и солидарности имеют особое значение. Эти идеи лежат в основе работы профсоюзов, направленной на защиту трудовых прав, поддержку человека труда, укрепление социальных гарантий и развитие конструктивного диалога между работниками, работодателями и властью.

«Сегодня особенно важно беречь наши общие ценности, уважать традиции, поддерживать друг друга и вместе трудиться ради благополучия родного края и всей страны», – подчеркнул Игорь Иванов и пожелал псковичам здоровья, мира, добра, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и новых успехов.

«Пусть взаимопонимание, сплочённость и уважение всегда остаются прочной основой нашего общества!» – заключил председатель облсовпрофа.