За попытку дать взятку таможеннику себежский суд отправил белоруса под домашний арест

16:38, 05 ноября 2026, ПАИ

Себежский районный суд избрал меру пресечения гражданину Беларуси, обвиняемому в попытке подкупить сотрудника таможни в пункте пропуска «Бурачки». Мужчина пытался избежать административной ответственности за нарушение при перевозке груза, предложив инспектору 300 евро, сообщили ПАИ в пресс-службе судов Псковской области.

По версии следствия, 31 октября 2026 года белорус приехал на автомобиле на таможенный пост МАПП «Бурачки» Псковской таможни. Во время проверки документов инспекторы обнаружили, что в разрешении неправильно указан общий вес перевозимого груза.

Чтобы избежать ответственности по статье 11.29 КоАП РФ, мужчина передал ведущему инспектору 300 евро. Однако довести задуманное до конца ему не удалось: таможенник отказался от денег, а сотрудники отдела по противодействию коррупции Псковской таможни пресекли попытку подкупа.

Мужчину обвиняют в покушении на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий. Следователь просил заключить его под стражу, однако суд избрал более мягкую меру пресечения – домашний арест на два месяца.