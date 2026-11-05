Пскович задолжал сыну почти миллион рублей алиментов и получил шесть суток ареста

17:11, 05 ноября 2026, ПАИ

Житель Пскова накопил долг по алиментам перед 14-летним сыном в размере 960 тысяч рублей. Мужчина официально работал, но принципиально не помогал ребёнку материально и игнорировал требования судебных приставов, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

На должника пытались воздействовать разными способами: арестовали его мобильный телефон, запретили выезжать за границу и ограничили в праве управления автомобилем. Однако это не помогло. Ранее суд назначил мужчине 50 часов обязательных работ, но он их не отработал. Вскоре пскович скрылся и перестал выходить на связь, поэтому его объявили в исполнительный розыск.

Сотрудники межрайонного отделения судебных приставов разыскали мужчину, установили его местонахождение и принудительно доставили в отделение, которое занимается взысканием алиментов и дознанием.

Там на должника составили административный протокол за уклонение от исполнения административного наказания. С учётом характера нарушения и поведения мужчины суд назначил ему шесть суток административного ареста вместо минимального штрафа.

Если пскович продолжит уклоняться от уплаты алиментов, ему грозит уже уголовная ответственность по статье 157 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до одного года.