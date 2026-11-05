Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Пскович задолжал сыну почти миллион рублей алиментов и получил шесть суток ареста

Житель Пскова накопил долг по алиментам перед 14-летним сыном в размере 960 тысяч рублей. Мужчина официально работал, но принципиально не помогал ребёнку материально и игнорировал требования судебных приставов, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Фото: ПАИ

На должника пытались воздействовать разными способами: арестовали его мобильный телефон, запретили выезжать за границу и ограничили в праве управления автомобилем. Однако это не помогло. Ранее суд назначил мужчине 50 часов обязательных работ, но он их не отработал. Вскоре пскович скрылся и перестал выходить на связь, поэтому его объявили в исполнительный розыск.

Сотрудники межрайонного отделения судебных приставов разыскали мужчину, установили его местонахождение и принудительно доставили в отделение, которое занимается взысканием алиментов и дознанием.

Там на должника составили административный протокол за уклонение от исполнения административного наказания. С учётом характера нарушения и поведения мужчины суд назначил ему шесть суток административного ареста вместо минимального штрафа.

Если пскович продолжит уклоняться от уплаты алиментов, ему грозит уже уголовная ответственность по статье 157 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до одного года.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

05 ноября 2026

Мужина с бородой и усами пропал в Пскове
05 ноября 2026

Псковича заключили под стражу за избиение женщины до смерти
05 ноября 2026

Два водителя лишились автомобилей за нетрезвую езду в Великих Луках
05 ноября 2026

Под Псковом поезд столкнулся с автомобилем: прокуратура начала проверку
05 ноября 2026

Появились видео с места столкновения автомобиля и «Ласточки» в Псковской области
05 ноября 2026

Псковский транспортный прокурор выехал на место столкновения автомобиля с «Ласточкой»
05 ноября 2026

Под Псковом поезд «Ласточка» столкнулся с «Газоном»
05 ноября 2026

В МЧС назвали три главные причины пожаров в жилом секторе в Псковской области

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...