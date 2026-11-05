За кражу ювелирных украшений в Себежском районе осудили иностранца

22:35, 05 ноября 2026, ПАИ

Прокуратура Себежского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу о краже с незаконным проникновением в жилище (пункт «а» части 3 статьи 158 УК РФ). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что в период с августа 2023 по январь 2024 года иностранный гражданин, проживавший в Идрице, незаконно проник в квартиру своей соседки и похитил оттуда набор ювелирных украшений на общую сумму 90 тысяч рублей.

Суд признал мужчину виновным. Теперь ему предстоит отбывать реальный срок в местах лишения свободы.

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