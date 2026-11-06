Врач назвала признаки старения, которые нельзя игнорировать
Признаки старения организма могут проявляться не только во внешности, но и в изменении походки, веса и работе органов чувств. К ним относятся медленная и неуверенная ходьба, снижение массы тела, ухудшение памяти, зрения и слуха. Об этом РИА Новости рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров Ольга Ткачева.
При появлении таких изменений важно обратиться к специалисту, подчеркнула врач.
По словам Ольги Ткачевой, регулярная диспансеризация помогает выявить факторы риска, обнаружить заболевания на ранних стадиях и своевременно начать профилактику или лечение.
В Псковской области выявили производителя, искусственно продлевавшего сроки годности мяса
Представители Псковской области получили грант на форуме «ГосСтарт» в Нижнем Новгороде