Врач назвала признаки старения, которые нельзя игнорировать

07:45, 06 ноября 2026, ПАИ

Признаки старения организма могут проявляться не только во внешности, но и в изменении походки, веса и работе органов чувств. К ним относятся медленная и неуверенная ходьба, снижение массы тела, ухудшение памяти, зрения и слуха. Об этом РИА Новости рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров Ольга Ткачева.

При появлении таких изменений важно обратиться к специалисту, подчеркнула врач.

По словам Ольги Ткачевой, регулярная диспансеризация помогает выявить факторы риска, обнаружить заболевания на ранних стадиях и своевременно начать профилактику или лечение.