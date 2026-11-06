Жителя Самарской области будут судить за ограбление пенсионерки под Псковом

14:11, 06 ноября 2026, ПАИ

Уголовное дело о грабеже поступило в Псковский районный суд. На скамье подсудимых окажется житель Самарской области 30 лет, обвиняемый в хищении у пожилой женщины денег на сумму более 255 тысяч рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе судов Псковскоц области.

По версии следствия, преступление произошло 7 сентября 2019 года в Пскове. Мужчина под предлогом помощи знакомому вошёл в доверие к пожилой женщине и вместе с ней отправился в отделение Сбербанка. Там потерпевшая сняла со счёта 50 тысяч рублей и более 3 тысяч долларов США. Общая сумма денег составила 255 387 рублей.

После этого мужчина и женщина оказались в лесном массиве возле СНТ «Луни» в Псковском районе. Там обвиняемый вырвал из рук женщины сумку с деньгами и скрылся.

Мужчине предъявлено обвинение в грабеже с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, в крупном размере. Дело назначено к рассмотрению на 18 ноября 2026 года.