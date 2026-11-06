Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Жителя Самарской области будут судить за ограбление пенсионерки под Псковом

Уголовное дело о грабеже поступило в Псковский районный суд. На скамье подсудимых окажется житель Самарской области 30 лет, обвиняемый в хищении у пожилой женщины денег на сумму более 255 тысяч рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе судов Псковскоц области.

По версии следствия, преступление произошло 7 сентября 2019 года в Пскове. Мужчина под предлогом помощи знакомому вошёл в доверие к пожилой женщине и вместе с ней отправился в отделение Сбербанка. Там потерпевшая сняла со счёта 50 тысяч рублей и более 3 тысяч долларов США. Общая сумма денег составила 255 387 рублей.

После этого мужчина и женщина оказались в лесном массиве возле СНТ «Луни» в Псковском районе. Там обвиняемый вырвал из рук женщины сумку с деньгами и скрылся.

Мужчине предъявлено обвинение в грабеже с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, в крупном размере. Дело назначено к рассмотрению на 18 ноября 2026 года.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

06 ноября 2026

Великолучанина отправили под стражу за избиение знакомого до смерти
06 ноября 2026

Великолучанин перевёл на «безопасный счёт» мошенников более миллиона рублей
06 ноября 2026

Полиция разыскивает трёх женщин в Великих Луках для расследования
06 ноября 2026

Под Стругами Красными автомобиль с двумя женщинами вылетел в кювет
06 ноября 2026

В Пскове заключили под стражу обвиняемого в хищении более 550 млн рублей при строительстве школ
06 ноября 2026

Житель Латвии пытался вывезти из Псковской области лекарства и модные журналы
06 ноября 2026

Полиция в Псковском районе раскрыла кражу шкафа из подъезда
06 ноября 2026

Пропавшего в Великих Луках пенсионера нашли погибшим

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...