Т2 выделил MiXX в самостоятельный бренд и запустил приложение для подписки

17:39, 06 ноября 2026, ПАИ

Российский оператор мобильной связи T2 выпустил мобильное приложение для флагманской мультиподписки MiXX. Это ключевой шаг в развитии MiXX как самостоятельного бренда: сервис остаётся доступен абонентам любых операторов, а отдельное приложение сделает управление подпиской ещё удобнее, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

MiXX становится независимым продуктом на рынке цифровых сервисов. Подписка изначально работала для абонентов всех мобильных операторов, а теперь компания целенаправленно акцентирует на этом внимание. В новом мобильном приложении клиент может управлять своей мультиподпиской. MiXX занимает первое место в рейтинге Frank RG по наполнению контентом, поэтому пользователю доступен самый широкий выбор контента в одном окне. Приложение MiXX автоматически переадресует клиента в нужный онлайн-кинотеатр для просмотра. Это избавляет его от необходимости искать выбранный фильм или сериал вручную на разных платформах.

Вместе с запуском приложения Т2 запустил рекламную кампанию в уникальной айдентике MiXX. Коммуникация впервые ведётся от имени самой подписки, что закрепит восприятие MiXX как отдельного продукта. Рекламная коммуникация фокусируется на ценностях сервиса: доступе к самому широкому выбору контента на рынке, выгоде и удобстве управления. Кампания охватывает цифровые каналы, наружную рекламу и социальные сети.

«Подписка MiXX прошла путь от дополнительной опции для абонентов до самостоятельного продукта, который занимает первые места в независимых рейтингах и исследованиях. Мы добились этого, отбирая лучших партнёров в каждой категории, и продолжаем следовать этому принципу. Теперь у этого особенного продукта появился свой «дом» – отдельное мобильное приложение – и свой голос в коммуникации. Это меняет всё: MiXX выходит из тени оператора и становится независимой единицей. Бренд начинает жить своей жизнью», – отметила заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2 Ирина Лебедева.

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