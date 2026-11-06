В Тямше при поддержке завода «Титан-Полимер» завершился ремонт библиотеки

18:43, 06 ноября 2026, ПАИ

При поддержке завода «Титан-Полимер» завершился ремонт помещения библиотеки в Доме культуры деревни Тямша Псковского муниципального округа. Это очередной этап реализации социального проекта предприятия, направленного на развитие культурной инфраструктуры и создание комфортных условий для жителей сельских территорий, сообщили ПАИ в пресс-службе завода.

В ходе ремонта было обновлено помещение библиотеки, созданы комфортные условия для посетителей и сотрудников учреждения. Теперь обновлённое пространство сможет использоваться не только для чтения и знакомства с литературой, но и для проведения образовательных и просветительских мероприятий.

Завод «Титан-Полимер» на протяжении нескольких лет оказывает поддержку Дому культуры деревни Тямша. Ранее на средства предприятия были отремонтированы актовый и танцевальный залы, в которых проходят праздничные мероприятия, концерты, творческие занятия и встречи местных жителей. Завершение ремонта библиотеки стало продолжением последовательного обновления учреждения.

Дом культуры играет важную роль в общественной жизни деревни, объединяя жителей разных возрастов. Здесь работают творческие коллективы, организуют мероприятия для детей и взрослых, сохраняют и развивают местные культурные традиции. Обновление помещений позволяет сделать учреждение более современным, уютным и привлекательным для посетителей.

Поддержка социальных проектов является важной частью деятельности завода «Титан-Полимер». Предприятие уделяет особое внимание развитию Псковского муниципального округа, на территории которого реализует крупные инвестиционные проекты. Наряду с созданием новых производств и рабочих мест завод участвует в инициативах, направленных на повышение качества жизни населения, развитие образования и культуры.

«Мы последовательно участвуем в развитии социальной инфраструктуры Псковского муниципального округа. Для нас важно, чтобы рядом с современными промышленными предприятиями развивались и территории, на которых живут наши сотрудники и их семьи. Дом культуры в Тямше – важное место притяжения жителей деревни. За несколько лет при поддержке завода здесь были обновлены основные помещения учреждения, а теперь завершён ремонт библиотеки. Мы рады, что благодаря совместным усилиям создаются комфортные условия для общения, творчества и культурного досуга людей разных поколений. Уверен, что обновлённая библиотека станет ещё одним востребованным пространством для жителей Тямши», – рассказал генеральный директор завода «Титан-Полимер» Борис Табаев.

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