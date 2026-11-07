Эксперт рассказала, как правильно выбрать коньки и одеться для катка

13:58, 07 ноября 2026, ПАИ

Покупка коньков на несколько размеров больше ухудшает устойчивость ребёнка на льду. Об этом рассказала основатель школы фигурного катания Софья Жолус, пишет «Газета.Ru».

По словам специалиста, коньки должны хорошо сидеть на ноге: слишком большая пара ухудшает устойчивость, а тесная вызывает дискомфорт.

Тем, кто берёт коньки напрокат, эксперт советует попросить сотрудника помочь подобрать размер и проверить крепления, а перед выходом на лёд убедиться, что лезвия и ботинки не имеют видимых повреждений.

Софья Жолус порекомендовала надевать на уличный каток термобельё или другой удобный базовый слой, флисовую кофту (при необходимости), верхнюю одежду, защищающую от ветра и влаги, шапку, закрывающую уши, непромокаемые перчатки или варежки и удобные брюки, в которых можно свободно приседать. Для маленьких детей она посоветовала выбрать защитный шлем, подходящий по размеру и правильно закреплённый.