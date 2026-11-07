В деревне Боры Локнянского района отключат электричество 12 ноября

23:02, 07 ноября 2026, ПАИ

Специалисты филиала ПАО «Россети Северо-Запад» – «Псковэнерго» (ПО «Восточные электрические сети») с 9 по 13 ноября будут проводить плановые работы с электросетями Локнянского района. Об этом ПАИ сообщили в администрации округа.

Цель работ – повышение надёжности электроснабжения и качества обслуживания потребителей. Согласно опубликованному графику, 12 ноября с 09:00 до 17:00 будет временно прекращена подача электроэнергии в деревне Боры: специалисты проведут техническое обслуживание воздушной линии электропередачи.

По вопросам плановых работ можно обратиться на бесплатную горячую линию «Россетей» по телефону 8-800-220-02-20. При авариях, обрывах проводов и внеплановых отключениях следует звонить в ЕДДС Локнянского муниципального округа по номеру (8 811-39) 2-21-96 или 112.