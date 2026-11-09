Почему каша не всегда насыщает, рассказала диетолог

08:55, 09 ноября 2026, ПАИ

Каша сама по себе часто не даёт достаточной сытости, поэтому её нужно сочетать с другими продуктами – источниками белка или продуктами с другой текстурой. Об этом рассказала врач-диетолог Марьяна Джутова, пишет «Газета.Ru».

По словам специалиста, хотя крупы – источник углеводов и клетчатки, для полноценного приёма пищи к ним стоит добавлять яйца, творог, йогурт, орехи, семена или ягоды.

Особое внимание диетолог уделила овсянке: в ней есть бета-глюкан – растворимая клетчатка, которая замедляет пищеварение и продлевает ощущение сытости. Но даже полезная каша не обязательно утолит голод на несколько часов.

Имеет значение и способ приготовления: цельные и минимально обработанные крупы содержат больше пищевых волокон, чем сильно измельчённые.

Если голод возвращается вскоре после еды регулярно, Марьяна Джутова советует оценить размер порций, состав рациона, качество сна и уровень физической активности.