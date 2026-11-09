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Происшествия

Псковичу грозит до пяти лет колонии за драку на праздновании дня рождения

В Пскове перед судом предстанет местный житель, который во время празднования дня рождения избил гостя. Потерпевший получил травмы средней тяжести и оказался в больнице. Уголовное дело направил в суд первый заместитель прокурора Пскова, сообщили ПАИ в прокуратуре.

Инцидент произошёл в августе 2026 года на территории парка-пляжа. Мужчина отмечал день рождения друзей. За одним столом с ним сидела женщина, также приглашённая на праздник. Когда между ними завязался разговор, муж женщины потребовал прекратить общение, поскольку решил, что гость оказывает ей знаки внимания.

Между мужчинами вспыхнула ссора, они начали оскорблять друг друга. После третьего оскорбления один из них ударил другого. Потерпевший упал и ударился правой стороной лица о выступ деревянной террасы. Участников конфликта разняли, после чего они разъехались по домам.

Через несколько дней нападавший узнал, что его оппонент находится в больнице. Он позвонил ему, предложил помощь и 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, однако потерпевший отказался, посчитав сумму недостаточной.

Действия обвиняемого квалифицированы как умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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