В Псковской области задержали двух водителей, повторно севших за руль пьяными

11:16, 09 ноября 2026, ПАИ

В Псковской области сотрудники Госавтоинспекции выявили двух водителей, которые повторно управляли автомобилями в состоянии алкогольного опьянения. Оба ранее уже привлекались к ответственности за аналогичные нарушения, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Первого нарушителя остановили 6 ноября на улице Красноармейской в Пыталово. За рулём Audi находился нетрезвый 39-летний житель Пыталовского района.

На следующий день, 7 ноября, в деревне Баландино Великолукского муниципального округа полицейские выявили ещё одного нетрезвого водителя. За рулём автомобиля ВАЗ находился 41-летний мужчина.

Оба автомобиля изъяли. Обстоятельства произошедшего выясняются.