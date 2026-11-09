Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Телефон убил россиянку во сне

В Екатеринбурге женщина погибла в результате пожара, который, предположительно, начался из-за самовозгорания аккумулятора мобильного телефона, пишет «Фонтанка».

Пожар произошёл ранним утром на четвёртом этаже пятиэтажного дома на улице Сулимова. По предварительным данным, загорелась батарея телефона, после чего огонь распространился на домашнюю обстановку. На место прибыли четыре пожарных расчёта, однако к их приезду пламя уже потухло самостоятельно. В квартире спасатели обнаружили тело женщины.

По предварительной версии, она скончалась от отравления угарным газом и едким дымом, который быстро заполнил помещение.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

09 ноября 2026

Уехал и не вернулся: 40-летнего мужчину на Ford Focus разыскивают в Псковской области
09 ноября 2026

Более 670 детей пострадало от укусов клещей в Псковской области с начала сезона
09 ноября 2026

В выходные в Псковской области горели дома, машины и хозпостройки
08 ноября 2026

В Псковской области объявили беспилотную опасность
08 ноября 2026

О новой схеме мошенников рассказали россиянам
07 ноября 2026

Opel Astra с пьяным водителем опрокинулся в кювет в Островском районе
07 ноября 2026

Повторное нарушение: пьяный водитель на Chevrolet задержан в Дедовичском районе
06 ноября 2026

Великолучанина отправили под стражу за избиение знакомого до смерти

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...