Телефон убил россиянку во сне

12:57, 09 ноября 2026, ПАИ

В Екатеринбурге женщина погибла в результате пожара, который, предположительно, начался из-за самовозгорания аккумулятора мобильного телефона, пишет «Фонтанка».

Пожар произошёл ранним утром на четвёртом этаже пятиэтажного дома на улице Сулимова. По предварительным данным, загорелась батарея телефона, после чего огонь распространился на домашнюю обстановку. На место прибыли четыре пожарных расчёта, однако к их приезду пламя уже потухло самостоятельно. В квартире спасатели обнаружили тело женщины.

По предварительной версии, она скончалась от отравления угарным газом и едким дымом, который быстро заполнил помещение.