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Общество

Приложение «Билайна» заговорило на 11 языках

Клиенты «Билайна» могут выбрать язык мобильного приложения оператора (12+), на котором им привычнее управлять связью. Теперь интерфейс доступен на 11 языках: русском, английском, китайском, узбекском, таджикском, киргизском, армянском, туркменском, казахском, азербайджанском и белорусском. При добавлении новых языков «Билайн» учитывал потребности своих клиентов, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Изображение: пресс-служба «Билайна»

В приложении можно проверить баланс и расходы, узнать условия тарифа, оплатить связь и подключить услуги. Интерфейс на привычном языке помогает быстрее найти нужную информацию, разобраться в условиях и самостоятельно решить повседневные вопросы.

«Для «Билайна» важно говорить с клиентами на одном языке – теперь и в буквальном смысле. Это один из наших приоритетов и часть стратегического подхода. В приложении люди проверяют расходы, выбирают услуги и принимают решения, как управлять своей связью. Мы хотим, чтобы каждый мог делать это уверенно и понимал, что именно он подключает или оплачивает – это часть цифровой безопасности пользователей. Мы продолжим совершенствовать языковые версии с учётом обратной связи клиентов и с заботой о них», – сообщила руководитель направления по развитию продуктов для нерезидентов в «Билайне» Карина Мальянц.

Для того чтобы выбрать язык, нужно обновить приложение «Билайна» до последней версии. На Android язык можно выбрать до авторизации или после входа в приложение – в разделе «Профиль» → «Настройки приложения» → «Язык приложения». После выбора приложение автоматически перезапустится.

На iPhone пункт «Язык приложения» находится в разделе «Профиль». При нажатии приложение предложит перейти в настройки смартфона, где можно выбрать нужный язык.

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