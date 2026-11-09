14 единиц гражданского оружия изъяли росгвардейцы за неделю в Псковской области

14:21, 09 ноября 2026, ПАИ

Сотрудники Росгвардии изъяли 14 единиц гражданского оружия и около 100 боеприпасов в Псковской области за неделю. Проверки проводились с 2 по 8 ноября, сообщили ПАИ в региональном управлении ведомства.

За это время сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы провели более 30 проверок того, как граждане обеспечивают сохранность оружия и патронов.

По итогам проверок выявили девять административных правонарушений. Восемь из них касались оборота оружия, ещё одно – частной охранной деятельности.

В Росгвардии напомнили владельцам гражданского оружия, что документы для продления разрешения на хранение и ношение необходимо подавать за 30 дней до окончания его срока действия. Обратиться следует в подразделение центра лицензионно-разрешительной работы по месту жительства.

Заявление также можно оформить через портал «Госуслуги».