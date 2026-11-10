Выплаты почётным донорам в Псковской области с 2027 года будет назначать Соцфонд

12:11, 10 ноября 2026, ПАИ

С 1 января 2027 года отделение Социального фонда России по Псковской области принимает на себя новые полномочия – назначение ежегодной денежной выплаты гражданам, награждённым нагрудным знаком «Почётный донор России» и «Почётный донор СССР». Соответствующий федеральный закон подписан президентом России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

Сегодня эти выплаты администрируют региональные органы социальной защиты. С нового года ответственность за их назначение и перечисление полностью переходит к Социальному фонду.

Главное изменение для получателей – проактивный формат. Тем, кто уже получает выплату, не нужно обращаться в СФР или подавать новое заявление: переход произойдёт автоматически. Отделение будет определять право на выплату на основании сведений из государственных информационных систем и назначать её в беззаявительном порядке. Если гражданин впервые получит звание «Почётный донор России» в 2027 году или позже, выплата также будет назначена проактивно.

«Для нас это важный шаг в развитии принципа «одного окна». Мы используем уже отлаженные механизмы проактивного назначения, которые хорошо зарекомендовали себя на других мерах поддержки. Чтобы перечисление шло без перерывов, мы сверяем данные с министерством социальной защиты. В настоящее время в регионе проживает 3,8 тысячи получателей этой выплаты», – отметил заместитель управляющего отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Размер ежегодной денежной выплаты почётным донорам в 2026 году с учётом индексации составляет 19 497 рублей 68 копеек. Выплата производится раз в год и не облагается НДФЛ. С переходом полномочий к Соцфонду сохранится привычный график перечисления – не позднее 1 апреля текущего года, а по вновь назначенным делам – единовременно после принятия решения.

Если остались вопросы, за консультацией можно обратиться в единый контакт-центр Соцфонда по бесплатному номеру 8-800-100-00-01 и в социальные сети отделения СФР по Псковской области – MAX, «ВКонтакте», «Одноклассники».