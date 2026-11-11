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Общество

День военного пенсионера отмечают в России

День военного пенсионера отмечают в России сегодня, 11 ноября. Праздник носит неофициальный характер, но объединяет всех людей, посвятивших свою жизнь служению Отечеству, пишет портал calend.ru.

Фото: ПАИ. Изображение носит иллюстративный характер

Этот праздник посвящается тем, кто избрал службу в вооружённых силах своей профессией и с честью прошёл этот путь до конца, получив почётный статус военного пенсионера.

В настоящее время военнослужащий, который вышел на пенсию, также получает ежемесячное содержание от государства. Размер пенсии зависит от должности и звания военного, продолжительности службы, надбавок и других факторов.

Ежегодно 11 ноября всё больше военных пенсионеров присоединяются к празднику, поздравляя друг друга, радуясь возможности встретиться с сослуживцами или обменяться новостями и поздравлениями лично или в одной из соцсетей. Военные пенсионеры передают опыт молодым поколениям, становясь наставниками, преподавателями, членами ветеранских организаций, всегда ратующими за дело патриотического воспитания молодёжи.

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