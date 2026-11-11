Мобильные офисы налоговой службы приедут в три района Псковской области

10:48, 11 ноября 2026, ПАИ

Жители Порховского, Невельского и Опочецкого районов смогут получить консультации специалистов налоговой службы по вопросам начисления и уплаты налогов. В ноябре Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области организует выездные приёмы в трёх муниципалитетах, сообщили ПАИ в ведомстве.

В мобильных офисах специалисты помогут уточнить суммы начисленных налогов, расскажут о положенных льготах и способах уплаты. Также посетители смогут узнать, как зарегистрироваться в личном кабинете налогоплательщика, и познакомиться с электронными сервисами ФНС России. С их помощью можно самостоятельно проверить правильность начисления имущественных налогов.

Приёмы будут начинаться в 10:00. Для получения государственных услуг необходимо иметь при себе паспорт.

График работы мобильных офисов:

12 ноября – Порхов, проспект Ленина, 14;

18 ноября – Невель, площадь Карла Маркса, 1;

19 ноября – Опочка, улица Коммунальная, 8/15.