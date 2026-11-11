Всероссийская молодёжная географическая школа открылась в Пскове

13:39, 11 ноября 2026, ПАИ

Всероссийская молодёжная географическая научная школа «Историческая и политическая география постсоветского пространства» стартовала в ПсковГУ. Мероприятие проходит при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ с 11 по 14 ноября, сообщили ПАИ организаторы.

В программе форума – лекции ведущих российских учёных, пленарные заседания, работа секций для молодых исследователей и проектный интенсив. Участников ждут обсуждения актуальных вопросов исторической географии России и государств СНГ.

Ключевыми мероприятиями станут научно-образовательные лекции. Слушатели смогут узнать об истоках российской научной школы и обсудить роль времени и пространства в общественной географии.

На пленарных и секционных заседаниях молодые учёные представят свои исследования по теме исторической и политической географии постсоветского пространства.

В рамках проектного интенсива «Форпост «Вместе» участники будут работать над практическими проектами, направленными на изучение региональной безопасности через призму географии.

Помимо этого, программа включает интерактивные форматы, такие как научно-образовательные квизы.

Организаторы отмечают, что форум станет площадкой не только для обмена научным опытом, но и для укрепления межрегионального сотрудничества среди молодёжи.