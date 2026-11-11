Суд отменил условный срок жительнице Дедовичского района и отправил её в колонию

15:01, 11 ноября 2026, ПАИ

Дедовичский районный суд отменил условное осуждение местной жительнице и направил её в исправительную колонию общего режима на 10 месяцев. Основанием стали нарушения, допущенные женщиной в период испытательного срока, сообщили ПАИ в пресс-службе судов Псковской области.

В августе 2026 года её признали виновной в краже с банковского счёта (пункт «г» части 3 статьи 158 УК РФ). Суд назначил ей 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 10 месяцев и возложил ряд обязанностей.

Однако во время испытательного срока женщина дважды привлекалась к административной ответственности за нарушения общественного порядка, а также не исполняла обязанности, установленные приговором.

Кроме того, в отношении неё возбуждены уголовные дела по фактам совершения двух краж и грабежа.

Рассмотрев представление уголовно-исполнительной инспекции, суд отменил условное осуждение и постановил направить женщину в исправительную колонию общего режима для отбывания 10 месяцев лишения свободы.