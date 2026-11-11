Псковские приставы взыскали более 214 тысяч рублей в пользу жертвы телефонных мошенников

17:34, 11 ноября 2026, ПАИ

Судебные приставы Псковской области помогли жительнице Кировской области вернуть более 214 тысяч рублей, которые она перевела по указанию телефонных мошенников. Деньги поступили на банковский счёт другой женщины, не имевшей законных оснований для их получения. Об этом ПАИ сообщили в УФССП России по Псковской области.

Пострадавшая перевела 140 тысяч рублей по реквизитам, которые ей сообщил неизвестный по телефону и в мессенджере WhatsApp*. В ходе разбирательства выяснилось, что деньги поступили на счёт, оформленный на другую гражданку. Договорных отношений между женщинами не было.

Прокуратура Оричевского района Кировской области обратилась в суд в интересах потерпевшей с требованием вернуть незаконно полученные средства. Суд удовлетворил иск и обязал владелицу счёта выплатить 140 тысяч рублей неосновательного обогащения, а также 74 тысячи рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. Общая сумма взыскания превысила 214 тысяч рублей.

Исполнительный лист поступил в отделение судебных приставов Пскова № 1. Должницу уведомили о возбуждении исполнительного производства, однако в установленный законом срок она не выплатила деньги. За это ей дополнительно начислили исполнительский сбор – более 25 тысяч рублей.

Приставы арестовали банковские счета женщины и ограничили ей выезд за пределы России. После принятых мер вся сумма была перечислена пострадавшей, а исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

* WhatsApp принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в России.