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Происшествия

Пскович получил четыре года условно за кражу пистолета и леса

Житель Пскова получил четыре года лишения свободы условно за хищение травматического пистолета и кражу древесины на 280 тысяч рублей. Государственное обвинение по уголовному делу поддержала прокуратура Красногородского района. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Псковской области.

Фото: ПАИ

В суде установили, что в апреле 2026 года мужчина похитил из автомобиля знакомого травматический пистолет стоимостью 55 тысяч рублей.

Кроме того, в мае он использовал лесовоз, оформленный на свою сожительницу, для хищения древесины с неохраняемых складских площадок на территории Красногородского района. Мужчина вывозил лесоматериалы в ночное время. Ущерб от этих действий составил 280 тысяч рублей.

Суд признал псковича виновным по части 1 статьи 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия) и пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ (кража в крупном размере).

С учётом позиции прокурора, данных о личности подсудимого и смягчающих обстоятельств, в том числе наличия на иждивении малолетнего ребёнка, суд назначил ему четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

Лесовоз с прицепом, который использовали для хищения древесины, конфисковали.

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