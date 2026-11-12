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Общество

Почти четыре тысячи гектаров заросших сельхозугодий выявили в Псковской области

Почти четыре тысячи гектаров заросших сельхозугодий выявили на территории Псковской области в октябре, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В рамках мероприятий на 69 земельных участках сельскохозяйственного назначения площадью 3,9 тысячи гектаров сотрудники ведомства выявили зарастание древесно-кустарниковой и сорной растительностью. Кроме того, пять земельных участков площадью 386,7 гектара заросли борщевиком Сосновского.

Всего с начала года инспекторы проверили 821 земельный участок площадью 69,6 тысячи гектаров. Нарушения были выявлены на площади более 66,1 тысячи гектаров. При этом нарушения устранили на площади 722,9 гектара, в том числе на четырёх участках площадью 16,6 гектара ликвидирован борщевик Сосновского.

Также было выдано 164 предписания правообладателям земельных участков. По итогам контроля за исполнением ранее выданных предписаний ведомство возбудило 107 административных дел по части 25 статьи 19.5 КоАП РФ.

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