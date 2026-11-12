Заражённые польские пионы не пустили в Псковскую область
Заражённые корневища пионов выявили на складе временного хранения в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
При карантинном фитосанитарном контроле 565 корневищ пионов инспектор ведомства выявил карантинный объект. Партия посадочного материала, выращенного в Польше, перевозилась из Литвы.
Лабораторная экспертиза подтвердила, что корневища заражены золотистой картофельной нематодой.
Выпуск корневищ пионов на территорию России запретили.
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