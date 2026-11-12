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Дмитрий Ерохин назвал большой ответственностью своё назначение на пост руководителя псковского СУ СК

Большой ответственностью назвал своё назначение новый руководитель СУ СК России по Псковской области Дмитрий Ерохин. Об этом он заявил на торжественном представлении сегодня, 12 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

«Хочу поблагодарить за оказанное мне доверие. Для меня возглавить Следственное управление Следственного комитета России по Псковской области – это большая ответственность, новый шаг в службе и этап в карьере. Я обязуюсь приложить все усилия, чтобы оправдать оказанное доверие и работать на благо жителей региона», – отметил он.

Также Дмитрий Ерохин добавил, что рассчитывает на конструктивное взаимодействие с правоохранительными органами, государственной властью, надзорными службами, судебной системой. «Наша общая задача – поддержать соблюдение правопорядка в нашем регионе, прав и интересов граждан. Особое внимание – оперативности и качеству расследования уголовных дел. Каждый человек, кто обратится в суд, должен быть уверен, что в его проблеме разберутся и помогут», – подчеркнул он.

Представляя нового руководителя регионального управления, заместитель председателя СК России Павел Выменец отметил, что у Дмитрия Ерохина есть хороший опыт как практической деятельности на земле, так и контрольной.

«За время службы зарекомендовал себя принципиальным, ответственным руководителем с хорошими организаторскими способностями. За добросовестное исполнение служебных обязанностей имеет государственную награду, неоднократно поощрялся руководством Следственного комитета», – отметил он.

По его словам, руководство Следственного комитета выражает надежду, что назначение Дмитрия Ерохина на должность руководителя СУ СК России по Псковской области будет способствовать улучшению эффективности и качества работы Следственного управления.

«Поздравляю с назначением! Уверен, что ваше назначение себя оправдает и Следственное управление станет одним из лидеров следственных управлений в субъектах России», – подчеркнул Павел Выменец.

Отметим, Дмитрий Ерохин назначен на должность руководителя СУ СК России по Псковской области указом президента на пять лет.

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