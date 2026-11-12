Рассекреченные документы представило ФСБ на Псковских архивных чтениях

17:01, 12 ноября 2026, ПАИ

Рассекреченные архивные документы представила руководитель историко-демонстрационного зала УФСБ России по Псковской области Марина Дроздова на Международной научно-практической конференции «История, архивы и общество» (XXI Псковские архивные чтения), которая проходит в Псковской области с 10 по 12 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Темой доклада Марины Дроздовой стало увековечение памяти сотрудников, погибших в годы Великой Отечественной войны, как направление деятельности в системе органов безопасности Псковской области. В своём выступлении она использовала рассекреченные материалы УФСБ России по Псковской области и УФСБ России по Тверской области.

«Мужество и героизм, верность долгу и любовь к Родине сотрудников, погибших в годы Великой Отечественной войны, являются нравственным ориентиром для молодого поколения военнослужащих. Сохранение памяти о сотрудниках, погибших в годы Великой Отечественной войны, является важнейшей составляющей патриотической деятельности органов безопасности Псковской области на современном этапе», – отметила Марина Дроздова.

В её докладе рассматриваются основные формы работы в данном направлении. В частности, одной из форм работы при планировании и организации деятельности по увековечению памяти органами безопасности является сохранение и благоустройство воинских захоронений, отдельных территорий, исторически связанных с подвигами погибших при защите Отечества. Значительная роль в реализации данного направления деятельности принадлежит Советам ветеранов УФСБ России по Псковской области и УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Другими формами работы по увековечению памяти являются захоронение и перезахоронение останков погибших при защите Отечества, создание мемориальных музеев, размещение фотодокументальных выставок, посвящённых сотрудникам органов безопасности, погибшим в годы Великой Отечественной войны на оккупированной территории региона.

Также ведомство ведёт работу по изданию книг, размещению публикаций в средствах массовой информации, посвящённых героической летописи органов безопасности.

Кроме того, в органах безопасности Псковской области ведётся архивно-исследовательская работа, устанавливаются новые имена сотрудников, погибших на оккупированной территории Псковского края.

«На основе рассекреченных архивных документов УФСБ России по Псковской области и УФСБ России по Тверской области раскрывается героизм и мужество сотрудников органов безопасности в годы Великой Отечественной войны», – заключила Марина Дроздова.