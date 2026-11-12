За тушь – 300 часов обязательных работ: кража дорого обошлась жительнице Плюссы

19:38, 12 ноября 2026, ПАИ

Стругокрасненский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы Плюссы, обвиняемой в преступлении по части 1 статьи 161 УК РФ (грабёж, то есть открытое хищение чужого имущества). Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что в мае этого года женщина в сетевом магазине косметики взяла со стеллажа флакон туши для ресниц и, не оплатив покупку, вышла из торгового зала, проигнорировав требование администратора вернуть похищенное. Товаром подсудимая распорядилась по своему усмотрению.

В суде она признала свою вину полностью, раскаялась в содеянном и возместила причинённый ущерб. Дело рассмотрено в особом порядке принятия судебного решения. Фигурантку признали виновной в преступлении и назначили наказание в виде обязательных работ на 300 часов.

Ранее сообщалось, что пскович получил четыре года условно за кражу пистолета и леса.