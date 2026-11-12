Иностранец предстанет перед судом за кражу забытых телефонов на таможне в Псковской области

22:12, 12 ноября 2026, ПАИ

В суд направлено уголовное дело в отношении иностранца, обвиняемого в краже имущества соотечественника. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

При пересечении границы России в Печорском районе женщина забыла в пропускном пункте два мобильных телефона. Обвиняемый, который позднее проходил таможенный контроль в этом же помещении, обнаружил оставленные телефоны и похитил их.

Мужчину задержали при повторном пересечении границы. Ему предъявили обвинении в преступлении согласно пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.