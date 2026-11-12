Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Иностранец предстанет перед судом за кражу забытых телефонов на таможне в Псковской области

В суд направлено уголовное дело в отношении иностранца, обвиняемого в краже имущества соотечественника. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

При пересечении границы России в Печорском районе женщина забыла в пропускном пункте два мобильных телефона. Обвиняемый, который позднее проходил таможенный контроль в этом же помещении, обнаружил оставленные телефоны и похитил их.

Мужчину задержали при повторном пересечении границы. Ему предъявили обвинении в преступлении согласно пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

12 ноября 2026

«Путешествие без барьеров»: адаптированную экскурсию по Кремлю проведут в Пскове
12 ноября 2026

Псковские школьники завоевали медали в финале «Вызова первых»
12 ноября 2026

Лекцию о полиции в Псковской губернии прочтёт Александр Седунов
12 ноября 2026

Михаил Ведерников провёл личный приём граждан по поручению президента
12 ноября 2026

Более 12 тысяч школьников отдохнули в лагерях Псковской области
12 ноября 2026

Делегация Псковской области участвует во всероссийском форуме «Пик возможностей»
12 ноября 2026

Ветераны спецоперации из Псковской области освоили новые виды спорта
12 ноября 2026

Категория Д за 1,7 миллиона: в Пскове арестовали посредника по делу о взяточничестве

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...