Перекрёсток Коммунальной и Народной отремонтируют ​​в Пскове

11:12, 13 ноября 2026, ПАИ

В Пскове до 1 июня 2027 года планируют отремонтировать перекрёсток улиц Коммунальной и Народной, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 10 947 680,53 рубля.

Подрядчику предстоит заменить асфальт на проезжей части, отремонтировать тротуар и уложить плитку, заменить бортовые камни и люки колодцев, привести в порядок зелёную зону и нанести новую дорожную разметку.

Кроме того, на перекрёстке обустроят пешеходные переходы: установят новые опоры, дорожные знаки и светодиодные светофоры, а также смонтируют освещение переходов.

Финансирование предусмотрено из бюджета Пскова на 2026–2027 годы в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети».

Напомним, ранее обсуждался проект расширения проезжей части и выделения отдельной полосы для поворота, аналогичный реализованному на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Гражданской.