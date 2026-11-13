Юные жители Псковской области освоили азы кинопрофессий

11:59, 13 ноября 2026, ПАИ

Серия мастер-классов по основным кинопрофессиям прошла в 2026 году в Псковской области в рамках Деревенской детской киноакадемии «Золотой шуруп». Об этом ПАИ сообщили организаторы проекта.

Занятия по актёрскому мастерству, режиссуре, сценарному и операторскому делу провели в Пскове и небольших населённых пунктах Псковской области. Дети работали с профессионалами, придумывали истории и учились видеть кадр.

Мастер-классы построили на сочетании теории и практики: творческие задания, мозговые штурмы, упражнения и разбор кинематографических примеров. Как сообщили организаторы проекта, ребята не просто слушали, как создаётся кино, а сами искали решения и пробовали свои силы в разных направлениях кинопроизводства.

Занятия провели профессионалы киноиндустрии: режиссёр и детский писатель Михаил Мокиенко, актриса, продюсер и режиссёр Елена Большун, режиссёр и доцент кафедры телевидения СПбГИКиТ Михаил Новицкий-Ролли, режиссёр и оператор Александр Гусаков. Каждый из них поделился с участниками опытом и знаниями.

«Судя по откликам участников, такой формат пришёлся детям по душе. Для нас это самая лучшая оценка», – отметили организаторы проекта.

Проект реализует АНО «Арт-Хутор» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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