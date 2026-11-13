Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«МегаФон» признан лидером сразу двух HR-рейтингов

«МегаФон» подтвердил статус одного из лучших работодателей в России, получив сразу две престижные награды. Оператор четвёртый год подряд сохранил высший «платиновый» статус в рейтинге Forbes и вошёл в группу лидеров нового рейтинга работодателей по версии РБК. Эти достижения свидетельствуют о высокой привлекательности для соискателей, доверии сотрудников и эффективности технологической стратегии, лежащей в основе управления персоналом. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «МегаФона».

Фото: ПАИ. Изображение носит иллюстративный характер

В этом году в рейтинге Forbes участвовали 222 организации. Его методология оценивает претендентов по основным элементам ESG-повестки: экология, сотрудники и общество, корпоративное управление – и распределяет по четырём группам: «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза».

В рейтинге РБК, где оценивали 361 организацию, эксперты анализировали более 40 показателей, сгруппированных по пяти ключевым направлениям: сотрудники и условия труда, социальная ответственность, эффективность бизнеса и инновационное развитие, деловая репутация, а также мнение коллектива. Попадание в лидерские позиции среди такого количества участников стало результатом комплексной работы по созданию среды, где технологичность сочетается с заботой о людях.

Секрет успеха «МегаФона» заключается в системном подходе, где цифровые решения служат фундаментом для развития человеческого капитала. Компания выстроила прозрачную экосистему карьерного роста, оснастив команду передовыми ИИ-инструментами, что делает профессиональный путь сотрудников современным, предсказуемым и комфортным. Такая интеграция напрямую влияет на эффективность бизнеса: автоматизация ускоряет процессы и повышает качество работы. Одновременно с этим реализуются адресные проекты помощи детям-сиротам, воспитанникам детских домов и людям с ограниченными возможностями здоровья, включая профориентацию, спорт и обучение цифровой грамотности.

Лидерские позиции в рейтингах РБК и Forbes стали закономерным итогом многолетней работы, что подтверждают и результаты 2025 года. Оператор стал единственной телеком-компанией в топ-10 лучших работодателей России по версии HeadHunter, а также был признан «Отличным местом для работы» с рекордным индексом вовлечённости 93,8 % по версии Happy Job. Кроме того, компания получила специальный приз за лучшее использование ИИ на форуме «HREXPO PRO ЛЮДЕЙ» и победила в двух номинациях премии «HR-бренд», включая категорию «Федерация Гранд». Все эти достижения доказывают, что ставка на инновации и человекоцентричность является верным курсом, позволяющим оставаться в авангарде рынка труда.

Реклама. ПАО «МегаФон». ИНН 7812014560, erid: 2W5zFJg3ZU6.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

13 ноября 2026

Как перевыпустить Пушкинскую карту, объяснили в минкультуры Псковской области
13 ноября 2026

Псковский эндокринолог рассказал, почему диабет второго типа всё чаще выявляют у молодых
13 ноября 2026

«Псковпассажиравтотранс» запустил чат-бот в MAX с расписанием автобусов
13 ноября 2026

В Пскове наградили профсоюзы и студентов ПсковГУ за работу на выборах
13 ноября 2026

Александр Боярков: Пушкинская карта привлекает молодую аудиторию в областную филармонию
13 ноября 2026

«МегаФон» признан лидером сразу двух HR-рейтингов
13 ноября 2026

Кинотеатр в Великих Луках присоединится к программе «Пушкинская карта»
13 ноября 2026

Виктория Екимова: Пушкинская карта – возможность для молодёжи шагнуть в культуру

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...