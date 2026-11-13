Псковский эндокринолог рассказал, почему диабет второго типа всё чаще выявляют у молодых

15:06, 13 ноября 2026, ПАИ

Сахарный диабет второго типа, который раньше считался преимущественно заболеванием взрослых, всё чаще диагностируют у молодых людей. Одним из факторов риска его развития у детей становится растущее число случаев ожирения. Об этом врач-эндокринолог, заведующий детским эндокринологическим отделением детской областной клинической больницы Олег Соловьёв рассказал в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Раньше считалось, что инсулиннезависимый диабет второго типа – болезнь взрослых, но сейчас всё чаще мы находим его у молодых людей», – отметил Олег Соловьёв.

По словам врача, в Псковской области сахарным диабетом страдают около 35 тысяч взрослых. Примерно 90 % из них имеют диабет второго типа. Среди детей, напротив, преимущественно встречается инсулинозависимый диабет первого типа.

При этом всё больше детей сталкиваются с ожирением, которое является одним из факторов риска развития диабета второго типа. Как подчеркнул Олег Соловьёв, эта проблема касается и мальчиков, и девочек.

Эндокринолог также отметил, что сахарный диабет, несмотря на хронический характер заболевания, не является приговором. «Сахарный диабет – не клеймо и не приговор, несмотря на то, что заболевание хроническое. Просто нужно быть очень дисциплинированным», – подчеркнул врач.

Для обучения пациентов в детской областной клинической больнице работают школы сахарного диабета как в стационаре, так и в амбулаторных условиях. Там рассказывают об особенностях заболевания и возможных осложнениях, уделяют большое внимание питанию: объясняют, какие продукты можно употреблять, какие следует ограничить и чем их можно заменить.