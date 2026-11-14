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Общество

Фестиваль адаптивных видов спорта «Безграничные возможности» проходит в Пскове

Фестиваль адаптивных видов спорта «Безграничные возможности» среди ветеранов боевых действий, членов их семей и гражданских лиц с инвалидностью проходит в псковском спорткомплексе «Олимп» сегодня, 14 ноября. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

В программе фестиваля – армрестлинг, пауэрлифтинг, тактическая стрельба, метание ножей, сборка-разборка оружия, нарды и дартс. Для участников предусмотрены призы от партнёров, главный из которых – трёхдневная поездка в Москву с экскурсией и проживанием.

Отметим также, что жители Псковской области, организации и учреждения могут подать заявки на Всероссийский конкурс-премию «Безграничные возможности», направленный на развитие инклюзии. Приём заявок продлится до 30 ноября. Участники смогут представить личные истории, проекты и практики, помогающие людям с инвалидностью полноценно участвовать в жизни общества.

Всего премия включает 12 номинаций, объединённых в два направления – «Люди без границ» и «Норма жизни». Первое посвящено личным историям, второе – проектам и практикам в сфере инклюзии. Как подать заявку на конкурс? Организаторы собрали пошаговую инструкцию в карточках.

Региональный этап отбора пройдёт с 1 по 20 декабря 2026 года. Заявки рассмотрят эксперты, не менее половины которых составят люди с инвалидностью. Федеральный этап запланирован с 10 января по 10 февраля 2027 года. По его итогам определят 39 финалистов. Финал конкурса и торжественная церемония награждения состоятся в Москве 21–22 апреля 2027 года.

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