Двух неясытей с травмами головы спасли в псковском «Птичьем дворике»

14:43, 14 ноября 2026, ПАИ

Двух неясытей с травмами головы спасли волонтёры псковского «Птичьего дворика». Об этом сообщается в группе организации в соцсети «ВКонтакте».

«Лебедя привезли примерно месяц назад: лапа в крови, стреляли дробью. Причём стреляли, прекрасно понимая, что это лебедь, а не утка или гусь. Мы приняли его, конечно. Тогда же, на той же неделе, привезли двух сов неясытей. У обеих травмы головы, удары», – говорится в сообщении.

Сейчас птицы находятся в абсолютной безопасности и хорошо питаются.

Сотрудники подворья также поделились историей воробьиного сыча: «Его привезли вечером, а утром он умер. Не успели даже осмотр сделать. Жалко безумно, но об этом тоже честно: не всех получается спасти, как бы ни старался».