Двух неясытей с травмами головы спасли в псковском «Птичьем дворике»
Двух неясытей с травмами головы спасли волонтёры псковского «Птичьего дворика». Об этом сообщается в группе организации в соцсети «ВКонтакте».
«Лебедя привезли примерно месяц назад: лапа в крови, стреляли дробью. Причём стреляли, прекрасно понимая, что это лебедь, а не утка или гусь. Мы приняли его, конечно. Тогда же, на той же неделе, привезли двух сов неясытей. У обеих травмы головы, удары», – говорится в сообщении.
Сейчас птицы находятся в абсолютной безопасности и хорошо питаются.
Сотрудники подворья также поделились историей воробьиного сыча: «Его привезли вечером, а утром он умер. Не успели даже осмотр сделать. Жалко безумно, но об этом тоже честно: не всех получается спасти, как бы ни старался».
Новую схему движения открыли на «треугольнике» улиц Леона Поземского, Алмазной и Шоссейной в Пскове
Михаил Ведерников призвал псковских предпринимательниц подать заявку на всероссийскую премию