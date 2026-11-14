Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Соцсфера

Единое пособие на детей проиндексируют в январе

Единое пособие на детей проиндексируют с 1 января, рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Дарья Лантратова. Об этом пишет ТАСС.

Фото: ПАИ

«С 1 января 2027 года единое пособие проиндексируют на 6,8 %. Никаких заявлений писать не нужно, всё произойдёт автоматически», – отметила Дарья Лантратова и добавила, что получить единое пособие могут семьи с доходом, не превышающим прожиточный минимум на одного человека.

Социальный фонд также анализирует уровень доходов, имущество и причины, по которым члены семьи не получают заработок.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

14 ноября 2026

Единое пособие на детей проиндексируют в январе
13 ноября 2026

Эксперт рассказал, как конкурс «Безграничные возможности» меняет самоощущение людей с инвалидностью
10 ноября 2026

«Детская деревня – SOS Псков» откроет кабинет помощи семьям в Порховском районе
09 ноября 2026

«Детская деревня – SOS Псков» ищет партнёров для распространения технологии сопровождения семей
09 ноября 2026

«Детская деревня – SOS Псков» даёт нуждающимся мамам временную регистрацию на три месяца
09 ноября 2026

Молодые мамы в Пскове могут получить комплексное социальное сопровождение
09 ноября 2026

Служба профилактики социального сиротства в Пскове работает ​18 лет
09 ноября 2026

Меры профилактики отказов от детей обсудят в медиацентре ПАИ

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...