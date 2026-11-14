Единое пособие на детей проиндексируют в январе
Единое пособие на детей проиндексируют с 1 января, рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Дарья Лантратова. Об этом пишет ТАСС.
«С 1 января 2027 года единое пособие проиндексируют на 6,8 %. Никаких заявлений писать не нужно, всё произойдёт автоматически», – отметила Дарья Лантратова и добавила, что получить единое пособие могут семьи с доходом, не превышающим прожиточный минимум на одного человека.
Социальный фонд также анализирует уровень доходов, имущество и причины, по которым члены семьи не получают заработок.
Эксперт рассказал, как конкурс «Безграничные возможности» меняет самоощущение людей с инвалидностью
«Детская деревня – SOS Псков» ищет партнёров для распространения технологии сопровождения семей
«Детская деревня – SOS Псков» даёт нуждающимся мамам временную регистрацию на три месяца