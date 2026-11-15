Пьяного водителя-рецидивиста задержали в Пскове

14:50, 15 ноября 2026, ПАИ

Нетрезвого водителя-рецидивиста задержали в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Пскове утром 9 ноября на улице Металлистов инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль Hyundai. Выяснилось, что иномаркой управлял 33-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

В ведомстве напомнили, что вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в России карается административным либо уголовным наказанием. Законодательная сторона этого вопроса регулируется статьями 264 УК РФ и 12.8 КоАП РФ.

В полиции подчеркнули, что вождение автомобиля – это большая ответственность. Водитель отвечает не только за свою жизнь, но и за жизнь пассажиров и других участников дорожного движения, поэтому садиться за руль в нетрезвом виде нельзя ни в коем случае.