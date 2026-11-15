В профсоюзе рассказали, где могут работать дети до 14 лет
Дети младше 14 лет могут официально трудиться в театрах, кинематографических, театральных и концертных организациях, цирках, а также в качестве юных спортсменов. Об этом РИА Новости рассказала руководитель правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.
По её словам, действующее законодательство допускает такую работу, однако трудовой договор в этом возрасте можно заключить только с письменного согласия одного из родителей или опекуна и с разрешения органа опеки и попечительства. Спортсменам до 14 лет требуется предварительный медицинский осмотр.
По мнению представителя профсоюзов, также важно не допускать сокращения перечня работ, в которых запрещён труд несовершеннолетних: здоровье, безопасность и образование подростков должны оставаться приоритетом.
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