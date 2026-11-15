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Общество

Госавтоинспекция напомнила псковичам о важности световозвращателей на дороге

Световозвращатели помогают водителю заметить пешехода на дороге в тёмное время суток на расстоянии до 200 метров при ближнем свете фар, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Как отметили в ведомстве, ДТП с пострадавшими пешеходами нередко происходят на территории региона, поэтому гражданам следует строго соблюдать требования безопасности. В частности, световозвращатели отражают свет фар и позволяют водителю издалека увидеть яркую световую точку, что во много раз увеличивает шансы заметить пешехода или велосипедиста. При этом светоотражающие элементы необходимо носить всем пешеходам, а не только из группы риска (пожилым и детям).

«Напомним, что теперь участники дорожного движения, двигающиеся по дорогам вне населённых пунктов в тёмное время суток, обязаны закреплять на одежде элементы, отражающие свет фар. Но лучше носить специальные световозвращатели для пешеходов постоянно», – отметили в региональном управлении МВД.

Прикрепить световозвращатели можно к верхней одежде, рюкзаку, детской коляске и велосипеду. Наиболее эффективны элементы белого или ярко-жёлтого цвета.

В дополнение к рекомендациям в ведомстве напомнили, что полагаться только на световозвращающие элементы не стоит: уберечь детей от опасности помогает профилактическая работа, а лучшим уроком безопасности для ребёнка остаётся пример родителей.

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