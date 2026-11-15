Псковичам напомнили об ошибках, которые могут стоить жизни при пожаре

21:59, 15 ноября 2026, ПАИ

Распространённые ошибки, которые люди совершают при возникновении возгорания, перечислило ГУ МЧС России по Псковской области в своём канале в мессенджере MAX.

Как отметили в ведомстве, в стрессовой ситуации паника мешает действовать правильно, поэтому важно заранее знать алгоритм действий.

Среди основных ошибок специалисты назвали незнание или игнорирование плана эвакуации, недооценку первых сигналов о пожаре, незнание местонахождения средств пожаротушения, попытки самостоятельно справиться с огнём и запоздалый вызов пожарных. Также представляет опасность неправильный выбор огнетушителей: незнание их типов и назначения может привести к неэффективным или даже опасным попыткам тушения.

В МЧС подчеркнули, что главное – это знание и готовность: соблюдение правил пожарной безопасности, регулярная проверка оборудования, наличие плана эвакуации и чёткое понимание алгоритма действий при сигнале о пожаре.