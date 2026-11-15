Псковичам напомнили об ошибках, которые могут стоить жизни при пожаре
Распространённые ошибки, которые люди совершают при возникновении возгорания, перечислило ГУ МЧС России по Псковской области в своём канале в мессенджере MAX.
Как отметили в ведомстве, в стрессовой ситуации паника мешает действовать правильно, поэтому важно заранее знать алгоритм действий.
Среди основных ошибок специалисты назвали незнание или игнорирование плана эвакуации, недооценку первых сигналов о пожаре, незнание местонахождения средств пожаротушения, попытки самостоятельно справиться с огнём и запоздалый вызов пожарных. Также представляет опасность неправильный выбор огнетушителей: незнание их типов и назначения может привести к неэффективным или даже опасным попыткам тушения.
В МЧС подчеркнули, что главное – это знание и готовность: соблюдение правил пожарной безопасности, регулярная проверка оборудования, наличие плана эвакуации и чёткое понимание алгоритма действий при сигнале о пожаре.
Михаил Ведерников рассказал о декабристе Назимове в новом выпуске проекта «Русской славы земля»