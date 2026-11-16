Кондитеры и общественники обвинили сетевые магазины в дискриминации российских производителей

12:36, 16 ноября 2026, ПАИ

Комитет Госдумы по защите конкуренции намерен проверить ценообразование на российскую кондитерскую продукцию в двух известных федеральных сетях, сообщил депутат Госдумы Сергей Лисовский в письме на имя главы комитета Валерия Гартунга. Об этом пишет газета «Известия».

Поводом для проверки стали результаты исследования Московского общества защиты прав потребителей и Общественной потребительской инициативы, а также ответы производителей сладостей. По данным, приведённым в письме, в двух крупных торговых сетях наценка на продукцию российских брендов («Алёнка», «Бабаевский», кондитерская фабрика имени Н. К. Крупской) может быть в 1,5–2 раза выше, чем на аналогичные по составу и закупочной цене товары иностранных производителей (Nestle, Mars, Mondelez, Ferrero).

В результате стоимость отечественных сладостей может быть на 50–77 % выше импортных. Сергей Лисовский считает, что такая практика противоречит целям импортозамещения и нарушает баланс экономических интересов участников рынка. Для проверки ситуации депутат направил запросы в Минпромторг и ФАС.

Торговые сети обвинения отвергают: по их словам, продукция зарубежных брендов зачастую выпускается на российских фабриках, а цены на кондитерские изделия в первую очередь определяют сами производители. В ФАС заявили, что примут меры, если выявят нарушения.