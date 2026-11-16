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Общество

Эксперт по маркетингу Ирина Иванова: Бренд территории нужно строить на уникальном наследии

Бренд территории нужно создавать на том наследии, которое она хранит. В этом вопросе необходима устойчивая конструкция, которую никто не сможет скопировать, заявила основатель и руководитель проектно-аналитического центра «Локус Эксперт» (Ярославль), эксперт по маркетингу и брендингу территорий, маркетингу культурного наследия Ирина Иванова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 16 ноября.

Ирина Иванова. Фото: ПАИ

В первую очередь эксперт напомнила, что бренд территории – это не картинка, не логотип и не красивая фраза. Это ментальная конструкция, которая закладывается в головах потребителей: определённый набор ощущений, ожиданий, ассоциаций. И, разумеется, это репутация территории. А брендинг как коммерческая технология заключается в том, чтобы находить нечто актуальное и рассказывать об этом миру, уточнила она.

Фото: ПАИ

«И если мы выстраиваем свой бренд на основе того, что есть только у нас, то как это можно скопировать в соседнем городе? Когда мы выстраиваем бренд на том, что уникально, мы можем больше зацепить потребителя и создаём нечто, устойчивое к конкурентной стратегии», – подчеркнула она.

При этом, по словам гостьи эфира, это вовсе не отрицает то, что бренд можно придумать. Яркий пример – концепция Великого Устюга Вологодской области, связанная с Дедом Морозом.

Но иногда территория становится заложником своего бренда и многие вещи начинают додумываться. «Мы всё же за то, чтобы работать с локальной идентичностью, наследием», – резюмировала Ирина Иванова.

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