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Общество

Умер бывший министр печати России Михаил Полторанин

На 87-м году жизни скончался бывший министр печати России, бывший заместитель председателя Правительства РФ Михаил Полторанин. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его сына Константина Полторанина.

Фото: ПАИ

«Отец умер сегодня в больнице в Коммунарке на 87-м году жизни, не дожив неделю до дня рождения», – сказал он.

Напомним, Михаил Полторанин был первым министром печати и информации в новейшей истории России.

Он родился 22 ноября 1939 года в городе Лениногорске (ныне Риддер) Восточно-Казахстанской области Казахской ССР. После окончания в 1966 году факультета журналистики Казахского государственного университета имени С. Кирова в Алма-Ате он долгие годы работал журналистом, в том числе в газете «Правда» с 1975 по 1986 год. В 1986–1988 годах был главным редактором газеты «Московская правда».

С 14 июля 1990 года по 25 ноября 1992 года занимал пост министра печати и информации РСФСР и РФ. С 22 февраля по 25 ноября 1992 года был заместителем председателя Правительства РФ, сохранив пост министра печати и информации. В 1993 году освобождён от должности. В 1993–1995 годах избирался депутатом Госдумы первого созыва, возглавлял комитет Госдумы по информационной политике и связи.

После ухода с государственных постов Михаил Полторанин занимался публицистикой. С 1996 года был президентом телевизионной корпорации «Момент истины», с 1997 года – гендиректором телекомпании «ТВ-3 Россия», позднее – вице-президентом, исполнительным директором телекомпании «ТВ-3».

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