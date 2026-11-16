Псковский нападающий Игнатьев вошёл в тройку лучших молодых футболистов СЗФО
Нападающий клуба «Псков» Владислав Игнатьев вошёл в тройку лучших футболистов сезона в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) среди спортсменов до 18 лет. Об этом ПАИ сообщили в ОФФ «Северо-Запад».
По итогам голосования Игнатьев разделил второе-третье места с игроком калининградской «Балтики» Михаилом Фильшиным, набрав три голоса. Победителем в этой категории признан футболист «Кировца-Восхождения» Николай Брюхов, также получивший три голоса, но выигравший по решению оргкомитета. В прошедшем сезоне Юношеской футбольной лиги «Центр – Северо-Запад» Игнатьев провёл 14 матчей, забил десять голов и сделал три результативные передачи.
Среди футболистов до 17 лет седьмое место занял псковский вратарь Владислав Баринов, набравший один голос. ОФФ «Северо-Запад» определяет лучших молодых футболистов округа четвёртый год подряд. Обладателей наград совместно выбирали тренеры, капитаны команд, болельщики и организаторы соревнований.
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