Псковский нападающий Игнатьев вошёл в тройку лучших молодых футболистов СЗФО

15:36, 16 ноября 2026, ПАИ

Нападающий клуба «Псков» Владислав Игнатьев вошёл в тройку лучших футболистов сезона в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) среди спортсменов до 18 лет. Об этом ПАИ сообщили в ОФФ «Северо-Запад».

По итогам голосования Игнатьев разделил второе-третье места с игроком калининградской «Балтики» Михаилом Фильшиным, набрав три голоса. Победителем в этой категории признан футболист «Кировца-Восхождения» Николай Брюхов, также получивший три голоса, но выигравший по решению оргкомитета. В прошедшем сезоне Юношеской футбольной лиги «Центр – Северо-Запад» Игнатьев провёл 14 матчей, забил десять голов и сделал три результативные передачи.

Среди футболистов до 17 лет седьмое место занял псковский вратарь Владислав Баринов, набравший один голос. ОФФ «Северо-Запад» определяет лучших молодых футболистов округа четвёртый год подряд. Обладателей наград совместно выбирали тренеры, капитаны команд, болельщики и организаторы соревнований.